السوبر المصري.. المحافظات الأكثر بحثًا عن مباراة الأهلي وبيراميدز

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم في مصر، صوب الإمارات يوم الجمعة القادم، للاستمتاع بمباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي بطل كأس مصر، وبيراميدز وصيف الدوري والذي حلّ بديلًا للزمالك حامل اللقب الذي أعلن اعتذاره عن عدم خوض المباراة.

ومع اقتراب موعد المباراة، ارتفعت مؤشرات البحث على محرك «جوجل»، حيث جاءت نتيجة تحليل بيانات عمليات البحث بإضافة كلمتي «ارتفاع هائل» بجوار كلمات البحث عن مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الجمعة في الإمارات.

وجاءت محافظة مطروح كأكثر محافظات مصر بحثًا عن مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة السوبر المصري، تلتها الوادي الجديد، ثم البحيرة، وجاء ترتيب باقي المحافظات على النحو التالي: البحيرة، قنا، المنيا، المنوفية، سوهاج، الشرقية، أسيوط، الأقصر، أسوان، الفيوم، القليوبية، بني سويف، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، شمال سيناء، الجيزة، دمياط، الإسكندرية، البحر الأحمر، القاهرة، بورسعيد، الإسماعيلية، وجنوب سيناء.

كما أبرزت مؤشرات محرك جوجل، أهم كلمات البحث عن مباراة السوبر المصري، جاء بينها: الأهلي ضد بيراميدز، بيراميدز والأهلي،، متى سيلعب الأهلي، لماذا انسحب الزمالك من السوبر؟، الأهلي وبيراميدز، بيراميدز، آخر أخبار السوبر المصري، أخبار السوبر المصري.