الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المتحف القومى للحضارة يستضيف الملتقى العالمى للتمكين بالفن 20 مايو

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة

تنطلق فعاليات الدورة الأولى من الملتقى العالمي للتمكين بالفن التشكيلي (empower her art) الذي يحتضنه المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، في الفترة من 20 إلى 24 مايو الجاري، بمشاركة فنانات من 34 دولة، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة البيئة وهيئة تنشيط السياحة، وبالشراكة مع مجموعة من الهيئات والمنظمات المحلية والدولية وضيوف شرف الملتقى الفنانة الفرنسية العالمية كاميل كلوديل، والفنانة المصرية العالمية زينب السجيني.

وأكدت شيرين بدر، مؤسس (empower her art)، في بيان، أن هدف الملتقى هذا العام هو تمكين الفنانات المحترفات في مصر والعالم، وتسليط الضوء على أعمالهن، ودعم الفنانات الناشئات من خلال ورش العمل وحلقات النقاش التي تحتضنها أروقة المتحف القومي للحضارة المصرية الذي اختير ليكون نقطة انطلاق الملتقى، بما يعكس اهتمام الحضارة المصرية في مختلف عصورها بقضايا المرأة ودعمها.

وأضافت أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية لسماع أصوات النساء بهدف خلق مساحة آمنة للفنانات لتبادل الثقافات والأفكار والآراء مع بعضهن البعض ودعم النساء ذوات الإعاقة لتحقيق المساواة والمشاركة الاجتماعية الكافية لتحقيق ذواتهن في العمل وضمان المساواة في توافر الموارد الاقتصادية وتمكين ودعم النساء النازحات واللاجئات ومنح الفنانات المبتدئات فرصًا لتعزيز مهاراتهن والنهوض بحياتهن المهنية من خلال عرض أعمالهن وتدريبهن وتنمية مهاراتهن بورش العمل وحلقات النقاش المصاحبة للملتقى لتأسيس بداية الطريق الصحيح للوصول لأهدافهن.

يذكر أن تمكين المرأة من خلال الفن، هو ضمن أهداف التنمية المستدامة بمصر ومحور من محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي تسعى للقضاء على كل أشكال وأنواع العنف ضد المرأة وتحقيق الحماية الاجتماعية.

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