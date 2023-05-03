الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 2.7 مليون جنيه بالقاهرة والمحافظات

الداخلية
الداخلية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

 

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات، تمكنت من ضبط عدد 4 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,100 كيلو جرام - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة - ميزان حساس) .

 

ونجحت الجهود في  ضبط عدد 3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم طبنجة - 2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,300 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتف محمول.

 وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,500 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتفى محمول - ميزان حساس- سلاح أبيض وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد 3 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام- كمية من مخدر الآيس "الشابو"- مبلغ مالى – 3 هواتف محمول وضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى– هاتف محمول وضبط أحد الأشخاص- له معلومات جنائية وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى– سلاح أبيض) وضبط (عدد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") .. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى–3 هواتف محمول- سلاح أبيض) وضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى - هاتف محمول).

 

وتمكنت الجهود من ضبط (عدد 3 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية).. وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة "الآيس – الحشيش- الهيروين"- مبلغ مالى– 3 هواتف محمولة - 3 سلاح أبيض- ميزان حساس) وضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) .. وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "الآيس، الحشيش، الهيروين"- مبلغ مالى - هاتف محمول- 2 سلاح أبيض) وضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى - سلاح أبيض) وضبط (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية) .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى - هاتفى محمول- سلاح أبيض).

 

وتمكنت الجهود من ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (كمية من مخدرى الآيس"الشابو" ، الحشيش- مبلغ مالى - هاتفى محمول- سلاح أبيض).

 

وضبطت مكافحة جرائم ترويج المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بإدارة صفحة لترويج وبيع المواد المخدرة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "الشابو"- مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر بالشرقية) حال تواجده بمحيط منطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول).

 

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (794,650, 2 جنيه

مكافحة المخدرات الاتجار في المواد المخدرة

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