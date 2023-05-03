الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"تحليل مخدرات".. القصة الكاملة لتحرش شاب بفتاة في الطريق بمايو

تحرش
تحرش

أمرت نيابة حلوان الجزئية، إجراء تحليل مخدرات لشاب وعرضه على الطب الشرعي؛ لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه أثرت على تصرفه في اتهامه بهتك عرض طبيبة في الشارع .

استمعت النيابة إلى أقوال الفتاة ضحية الواقعة التي أكدت أنها تعرف المتهم نتيجة إقامتهما في منطقة واحدة، وسبق وأن تعرض لها عدة مرات بالأقاويل والألفاظ ومعاكستها أمام المارة، ولكن يوم الواقعة تفاجأت بتصرفه ورصدها منذ خروجها من المنزل وفجأة تعرض لها وحضنها وحاول تقبيلها عنوة في الشارع.

وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، من طبيبة، 26 سنة، مفاده تعرضها للتحرش على يد شاب أثناء سيرها في الشارع.


بالانتقال لمحل البلاغ والفحص تبين صحة الواقعة، بعمل التحريات أمكن تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات. 

التحقيقات تحرر القبض مواد مخدرة الطب الشرعي الأقاويل والألفاظ

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