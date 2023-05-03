الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 25 محضرًا لمخابز مخالفة بكوم حمادة في البحيرة

الحملة
الحملة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبدالعال، وكيل المديرية، سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، حملات تموينية على المخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى المحافظة وكذلك المساهمة في الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بناحية مركز كوم حمادة، أسفرت عن ضبط 3 مخابز لتصرفهم في 35 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، و10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، و5 محاضر لعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك استمرارًا للحملات التي تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

البحيرة الرقابة التموينية الخدمات المختلفة الجهات المختصة التموين والتجارة الداخلية

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