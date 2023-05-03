الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كبار السن بالإدارة الأمريكية.."CNN": بايدن وترامب جيل يرفض التنازل عن السلطة

بايدن وترامب
بايدن وترامب

وصف تقرير للشبكة الأمريكية سي ان ان، كلا من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، والسابق دونالد ترامب في إطار سباقهما نحو البيت الأبيض وانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة عام 2024، بأنهما جيل يرفض التنازل عن السلطة.

- الجيل الحالي من الساسة يشعرون بالإحباط

وقالت الشبكة الأمريكية أن كلا من بايدن وترامب بترشحها لانتخابات 2024 يخالفان أعرق وأهم الطقوس السياسية الأمريكية وهي ضرورة نقل السلطة من جيل لجيل جديد، ووفقا للشبكة الأمريكية فإن الجيل الحالي من الساسة يشعرون بالإحباط.

وأطلق جو بايدن ، أكبر رئيس على الإطلاق في الثمانين من عمره ، للتو محاولة لإعادة انتخابه و سيكون الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظًا في سباق الترشح الجمهوري، وعمره 82 بحلول نهاية فترة ولاية ثانية غير متتالية، ووفقا لسي إن إن، فإن التقدم في السن لكلا الرجلين  ليس عقبة في طريقهما نحو تحقيق المزيد من طموحاتهم.

- كبار السن في الإدارة الأمريكية 

ووفقا للشبكة، فان بايدن وترامب ليسوا الساسة الأمريكيين الوحيدين الكبار في العمر، حيث يطغى الآن على الادارة الحالية كبر العمر، فقد كانت هناك تكهنات جديدة أمس الثلاثاء حول مستقبل السناتور الديموقراطية من كاليفورنيا البالغة من العمر 89 عامًا والتي كانت تعاني من تبعات فيروس كورونا، كما دار الحديث حول عودة  زعيم مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل مؤخرًا من فترة النقاهة بعد تعرضه لسقوط بعد أن بلغ 81 عامًا.

وقالت سي إن إن، إن الامريكيين يشعرون بالخوف والضبابية في الموقف السياسي حال تعرض أيا من ترامب أو بايدن لوعكة صحية شديدة والتي قد تؤثر على أدائهم السياسي، لاسيما وأن العديد من الديموقراطيين عبروا بالفعل عن مخاوفهم من تعرض المرشحين البارزين للرئاسة الامريكية لوعكات صحية.

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