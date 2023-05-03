زوج بمحكمة الأسرة: زوجتى لجأت لخلعي بعد بتر ساقي في حادث سير

"عشر سنوات وأنا أعيش في كذبة كبيرة ، فكنت أعمل ليل مع النهار لألبي طلبات زوجتى، ومع أول سقوط لي تخلت عنى وتقدمت ضدي بدعوى خلع وذلك بعد بتر ساقي في حادث سير ".

بهذه الكلمات المؤثرة بدأ "مصطفى .ع" حديثه لـ "الدستور"، قائلا " من المحزن في الأمر أن بيننا صلة قرابة من الدرجة الأولى، فتقدمت لخطبتها بعد حديث والدي معي وإقناعي بالزواج منها، مبررين " أن اللي نعرفه أحسن من اللي منعرفوش " وياليتنى ما أخذت هذه الخطوة فطوال العشر سنوات وأنا أعيش معها في مشاكل وخلافات مستمرة وتحملتها حتى أربي بناتي تربية حسنة.

وتابع الزوج: منذ أن رزقني الله بالطفلتين وأنا قررت أن أعمل واجتهد ليلا مع نهار لألبي كل متطلباتهم وقمت بإلحاقهم بمدارس لغات حتى يكون لديهم لغة ممتازة ، لكن زوجتي كنت في نظرها دائما الزوج المقصر فالأموال لديها أهم شئ في حياتها وكانت تنظر وتقارن حياتنا بحياة أشقائي وأصحابي فكانت تعانى طول الوقت بعدم الرضا.

وأضاف، منذ 7 شهور تقريبا صدمتني سيارة أثناء عبوري الطريق وأسفر الحادث عن بتر ساقي اليسرى ، ومنذ ذلك الوقت انقلبت حياتنا إلى جحيم فطوال الوقت تشمئز من النظر إلي وتشعرني بالعجز بالإضافة إلى إجبارها لي على الخروج للعمل، وعندما عجزت عن العودة للعمل مرة أخرى ، أصبحت تشكوا حظها السيئ على زواجها منى ليلا مع نهار حتى دفعتني لمحاولة الانتحار بسبب حديثها السيئ، وبالنهاية تفاجئت برغبتها فى الانفصال وعندما حاولت ردها عن الانفصال من أجل البنات، تركت المنزل والبنات وغادرت ورفعت ضدي دعوى خلع بمحكمة الأسرة بزنانيري.