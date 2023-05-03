الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

زوج بمحكمة الأسرة: زوجتى لجأت لخلعي بعد بتر ساقي في حادث سير

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

"عشر سنوات  وأنا أعيش في كذبة كبيرة ،  فكنت أعمل ليل مع النهار لألبي طلبات زوجتى، ومع أول  سقوط لي تخلت عنى وتقدمت ضدي  بدعوى خلع وذلك  بعد بتر ساقي  في  حادث سير ".

 بهذه الكلمات المؤثرة بدأ "مصطفى .ع" حديثه لـ "الدستور"،  قائلا " من المحزن  في  الأمر أن  بيننا  صلة قرابة من الدرجة الأولى، فتقدمت لخطبتها بعد حديث والدي  معي  وإقناعي  بالزواج منها، مبررين " أن اللي نعرفه أحسن من اللي منعرفوش  " وياليتنى ما أخذت هذه الخطوة  فطوال العشر سنوات وأنا أعيش معها في مشاكل وخلافات مستمرة وتحملتها حتى أربي بناتي تربية حسنة.

وتابع الزوج: منذ أن رزقني الله بالطفلتين وأنا قررت  أن أعمل واجتهد ليلا مع نهار لألبي كل متطلباتهم وقمت بإلحاقهم بمدارس لغات حتى يكون لديهم لغة  ممتازة ، لكن زوجتي  كنت  في نظرها دائما الزوج المقصر فالأموال  لديها أهم شئ في  حياتها  وكانت تنظر وتقارن حياتنا بحياة أشقائي وأصحابي فكانت تعانى طول الوقت بعدم الرضا.

وأضاف، منذ 7 شهور تقريبا صدمتني  سيارة أثناء عبوري  الطريق وأسفر الحادث عن بتر ساقي  اليسرى  ، ومنذ ذلك الوقت انقلبت حياتنا إلى جحيم فطوال الوقت تشمئز من النظر إلي وتشعرني بالعجز بالإضافة إلى إجبارها لي  على الخروج للعمل، وعندما عجزت عن العودة للعمل مرة أخرى ،  أصبحت تشكوا حظها السيئ على زواجها منى ليلا مع نهار حتى دفعتني  لمحاولة الانتحار بسبب حديثها السيئ، وبالنهاية تفاجئت برغبتها فى الانفصال  وعندما حاولت ردها عن الانفصال من أجل البنات، تركت المنزل والبنات وغادرت ورفعت ضدي  دعوى خلع  بمحكمة الأسرة بزنانيري.

زوج محكمة الاسرة بتر حادث دعوى خلع

الأكثر قراءة

إطلاق النار على شاب فى ظروف غامضة بقنا

حدث ليلًا.. مقتل طالب بسبب الفدية.. وتفاصيل حريق 25 مليون جنيه بالجيزة

عصابة مخدرات فى الجيزة تستخدم إنستجرام لزيادة أرباحها

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعى بالعاصمة الإدارية

سقوط شخصين فى قضية غسل أموال بـ7 ملايين جنيه

وزير الزراعة: مشكلات العالم لن تُحل إلا بتطبيق البحوث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

وائل لطفي

أكاذيب المركزية الإفريقية

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة

إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرة سلمية فى مخيم العروب