الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة العالمية" تناقش الاعتداءات على مقدمي الرعاية الصحية بالأراضي الفلسطينية الثلاثاء

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

يعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط (WHO/EMRO)، يوم الثلاثاء 9 مايو، مؤتمراً صحفياً، لإطلاق تقرير "الحق في الصحة"، معوقات الوصول إلى الخدمات الصحية والاعتداءات على الرعاية الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة 2019-2022.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المؤتمر سيتضمن بيانا موجزا وتحديثات بشأن توافر الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديات أمام استدامة توفر الخدمات والإنصاف، كما سيتضمن المؤتمر الوصول إلى الخدمات الصحية - المعيقات التي تؤثر على قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك بالإضافة إلى الإعتداءات على الرعاية الصحية - نقاط ضعف حماية الرعاية الصحية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه يشارك فى المؤتمر؛ الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة بفلسطين، الدكتور ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، فيليب بوتلر مدير التعاون الدولي، مكتب الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في غزة والضفة الغربية، وبن بوكيه مسؤول تقني،  منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما يشارك فى المؤتمر؛ إيمان شاهين: تجربة حية عن المعيقات التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الصحية، جمعية العون والأمل، راجي صوراني: الإجراءات الضروري إتباعها لحماية الحق في الصحة، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حمزة أبو حجر: تجربة حية للاعتداءات على الرعايه الصحية، جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، رشا بكير: المناصرة لحماية العاملين في القطاع الصحي، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

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