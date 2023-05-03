البرلمان العربي يدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم

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أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب محتويات الملحقية والاستيلاء على بعض ممتلكاتها.



ودعا العسومي إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية وملاحقة الجناة ومعاقبتهم وتوفير التأمين الكامل للبعثات الدبلوماسية الموجودة في السودان والتي تقوم بدورها في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

وجدد رئيس البرلمان العربي مطالبته بالوقف الفوري لإطلاق النار في السودان والعودة إلي المسار السياسي لحل الأزمة الراهنة.

يذكر أنه في وقت سابق أمس، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان تعرض للاقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطلت أنظمة وخوادم الملحقية.

وقالت الوزارة إنها تعرب عن استنكار المملكة بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، لتدعو إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

وجددت وزارة الخارجية السعودية دعوة بلادها إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.