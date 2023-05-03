الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التخطيط تلتقى وفد الاتحاد المصرى للقبائل العربية بسيناء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفد الاتحاد المصري للقبائل العربية؛ ضم كلًا من الشيخ حميد منصور حميد، (قبيلة السماعنة) رئيس الاتحاد، والشيخ عبدالحميد الأخرسي (قبيلة الأخارسة) الأمين العام للقبائل العربية، والشيخ عودة أبوعطوة (قبيلة البياضية) رئيس لجنة العلاقات العامة، كما حضر اللقاء الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة.

وخلال اللقاء تقدمت الدكتورة هالة السعيد بتهنئة أهالي سيناء وعموم قبائلها بمناسبة العيد القومي، وثمنت التضحيات التي قدمها أهالي سيناء على مدار سنوات طويلة كانت شاهدة تضحيات حراس البوابة الشرقية لمصر، كان آخرها مواجهة الإرهاب الغاشم وقوى الشر.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن هناك أولوية في كل خطط التنمية التي تعمل عليها الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء في إطار برنامج تنموي مُتسق ومُتكامل، موضحة أن هذه التوجهات تأتي اتفاقًا ومعطيات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار– رؤية مصر 2030– وترسيخًا لمبادئ حقوق الإنسان في التمتع بحياة كريمة على أسس عادلة وعلى نحو مستدام.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدولة تتبنى خططًا تنموية تستهدف إحداث طفرة في أقاليم ومناطق لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام رغم ما تزخر بها من خيرات وثروات وإمكانات تنموية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن استثمارات محافظتي شمال وجنوب سيناء تصل إلى 17 مليار جنيه بخطة العام المالي 22/ 2023 لتنفيذ 360 مشروعًا تنمويًا.
من جانبهم، استعرض وفد الاتحاد المصري للقبائل العربية عددًا من المقترحات لمشروعات تنموية تهدف إلى تطوير المجتمع المحلي بشبه الجزيرة، وتدريب شباب سيناء في البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة التخطيط، بالإضافة إلى الاستفادة كذلك من التدريبات التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدريبية للوزارة- في المجالات المختلفة ومنها التحول الرقمي لخلق جيل قادر على تنفيذ مشروعات مصر الرقمية.
كما قام وفد الاتحاد المصري للقبائل العربية بإهداء الدكتورة هالة السعيد درع الاتحاد للإبداع والتميز بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، ولدور وزارة التخطيط في دعم المشروعات التنموية بسيناء في الفترات الأخيرة.

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