مصرع شخص غرقًا داخل ترعة السمانى فى البحيرة

لقى شخص، فى العقد الخامس من العمر مصرعه، غرقًا داخل ترعة تليمة طريق السمانى قرية دنشال التابعة لدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل غرفة حفظ الموتى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واستخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد مصطفى السعدني، مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوصول شخص في العقد الخامس من العمر إلى مستشفى دمنهور التعليمى جثة هامدة، وادعاء غرقه داخل إحدى الترع التابعة لقرية دنشال التابعة لدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل غرفة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمى، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع "لطفى فتحى محمد عبدربه"، 50 سنة، مقيم قرية دنشال إثر غرقه داخل ترعة تليمة طريق السمانى قرية دنشال، وقد تم انتشال الجثمان وتم نقله إلى مستشفى دمنهور التعليمي بعد الانتهاء من المعاينة، وجار المتابعة.