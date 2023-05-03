الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشميع 20 منشأة طبية بسبب مخالفات الترخيص فى دمياط

تشميع منشأ طبية
تشميع منشأ طبية

شدد  الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط ،على تكثيف المرور على المنشات الطبية الخاصة من مراكز طبية ومستشفيات وعيادات، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية واتباع إجراءات مكافحة العدوى بها تنفيذا لاستراتيجية وزارة الصحة والسكان.

وقامت إدارة العلاج الحر، بقيادة الدكتورة سارة العوضي ورؤساء أقسام العلاج الحر بالإدارات الصحية بالمرور  على 55 منشأة طبية بمحيط إدارة دمياط وإدارتى الزرقا وكفر البطيخ، تم خلالها تنفيذ غلق وتشميع 20 منشأة طبية من عيادات ومراكز ومعامل مخالفة لشروط الترخيص تدار دون ترخيص. 

كما تم تحرير 45 إنذارًا للمنشآت التى تم انتهاء عقد النفايات خاصتها، ولم يجدد، كذلك جارٍ استصدار قرارات غلق للمنشآت الطبية غير المرخصة والمخالفة لشروط الترخيص، وذلك بعد العرض على محافظ دمياط.

بالإضافة إلى ذلك تم استصدار 25 رخصة لمنشآت طبية بعد التأكد من توافر كافة الاشتراطات الصحية بها.

وتم ذلك ضمن خطة إدارة العلاج الحر للمرور على كافة المنشآت الطبية داخل محافظة دمياط وذلك حرصا على سلامة و صحة المرضى.

قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه بناء على اجتماع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مع الدكتورة نعيمة القصير رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية، ووفد المنظمة ممثلى وزارتى الصحة والسكان والتعاون الدولى، تم استعراض  مستجدات برنامج عيادات صديقة الشباب والمراهقين الذى يأتى بالشراكة بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تم إطلاقه بالمركز الطبى العام بمدينة دمياط الجديدة و عدد من المراكز والوحدات الصحية بالمحافظة، ويهدف إلى تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية والصحية والمشورة للمراهقين والشباب فى الفئة العمرية من 10 إلى 24 عاما، وذلك من خلال تقديم حزمة من البرامج والرسائل للتوعية بسبل الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية و أضرار التدخين ومخاطر الإدمان والزواج المبكر والحمل المبكر وكل ما يتعلق بمرض الأنيميا و نمط الحياة الصحى والتغذية السليمة.
 

محافظ دمياط إقليم محافظة دمياط صحة دمياط

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