جامعة الدول العربية.. جهود متواصلة لإنهاء الأزمة فى السودان

جهود مكثفة تبذلها جامعة الدول العربية منذ اندلاع الشرارة الأولى في السودان، بهدف إيجاد وسيلة لتغليب لغة الحوار بين طرفي النزاع والوصول إلى سبل وقف إطلاق النار، حيث أعلنت الجامعة عن عدة مبادرات خلال الشهر الماضي بالإضافة إلى نداء إنساني اطلقه الأمين العام احمد أبو الغيط بتفعيل هدنة خلال أيام عيد الفطر.

حماية المدنيين والمنشآت المدنية والبعثات الدبلوماسية

وأصدرت الجامعة العربية قرار رقم 8913، بعد اجتماع مجلسها برئاسة مصر لبحث التطورات في السودان، حيث شددت الجامعة على ضرورة وقف فوري لكافة الأعمال القتالية دون قيد أو شرط وعدم خرج الهدنة حتى لا تتفاقم الأوضاع الإنسانية للشعب السوداني.

كما أدان المجلس بأشد العبارات استهداف المنشآت المدنية وبالتحديد الطبية، وحذر مجلس جامعة الدول العربية من مغبة قتل المدنيين أيًا كانت جنسياتهم، مشددًا على خطورة تداعيات تلك الأعمال التي تؤدي إلى زيادة حدة الصراع، وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، مطالبة بضرورة الحفاظ على حرمة البعثات الدبلوماسية وسلامة وأمن الأطقم العاملة بها، اتساقا مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

اجتماع طارئ لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب

في السياق ذاته، دعت الجامعة العربية إلى اجتماع طارئ لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في ظل الحاجة لبحث ومناقشة تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية لدولة السودان، في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها ملايين المدنيين، وترأس الاجتماع مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة د.هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية ورئيسة قطاع الشؤون الإجتماعية.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر والسودان قلب واحد شريانه النيل وصمامه التضامن والتعاون، مؤكدة أن منذ اللحظات الأولى لاندلاع الأحداث في السودان والدولة المصرية تبذل جهود متواصلة لدعم الشعب السوداني ومحاولة وقف الصراع في السودان وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية وسلامة الجاليات العربية والأجنبية على أرض السودان.

استقبال مبعوث "البرهان"

كما استقبل أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية السفير دفع الله الحاج علي، مبعوث الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد المرافق له، حيث أكد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن المبعوث السوداني نقل رسالة إلى شفهية من رئيس مجلس السيادة السوداني حول تطورات الأوضاع في السودان، والتحديات التي تواجهها القوات المسلحة السودانية، مشددًا على اهتمام السودان وتفهمها لدور ودعم الدول العربية والجامعة وسعيهم لاستقرار السودان.