شينخوا: عودة الصينيين إلى مصر كان لها تأثير إيجابي كبير على السياحة

قالت وكالة شينخوا الصينية، أن العودة القوية للسياح الصينيين إلى مصر، كان لها تأثير إيجابي كبير على قطاع السياحة في مصر.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن الصين من أهم الأسواق التي يمكن لمصر الاعتماد عليها لزيادة تدفق السياح، ومع إلغاء الصين قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا في 8 يناير 2023 والسماح لمواطنيها بالسفر إلى الخارج دون الحاجة إلى الحجر الصحي، بدأت أعداد الزوار الصينيين إلى مصر بالنمو تدريجياً مع توقعات بارتفاعها بشكل مضطرد خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد عبد السلام، رئيس قطاع مكاتب السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة المصرية، بوزارة السياحة إن “الصين من أهم الأسواق التي يمكن لمصر الاعتماد عليها لزيادة عدد السياح، مضيفا أن ، أن عدد متزايد من منظمي الرحلات السياحية المصرية تقدموا بطلبات إلى هيئة الترويج للعمل في السوق الصينية.

- مصر تعزز تعاونها السياحي مع الصين

فيما أكد تقرير دولي أن مصر تعزز تعاونها السياحي مع الصين للدفع بمزيد من الحركة السياحية بين البلدين وتعميق تبادل الخبرات الأثرية.

وقالت مجلة "ترافل أند تور وورلد" العالمية المتخصصة في أخبار السفر، إن مصر والصين وجهتان عالميتان شهيرتان للسياح، ومصدران مهمان لبعضهما البعض.

وسلطت المجلة الضوء على تنظيم وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورشة عمل، بمشاركة وزير الثقافة والسياحة الصيني وعدد من شركات السياحة والمنشآت الفندقية، لبحث وتعزيز التعاون السياحي بين البلدين.

وأشار التقرير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نموًا متسارعًا في حركة السياحة بين البلدين، وكذلك التعاون في مجال الآثار وعلوم المصريات، موضحًا أهمية المحادثات البناءة والمهمة التي شهدها اليوم، آملًا في زيادة التعاون السياحي والأثري بين البلدين.