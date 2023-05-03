ذا ناشونال: مصر تبدأ الحوار الوطنى حول الإصلاح السياسى والاقتصادى

قالت صحيفة “ذا ناشونال” الناطقة باللغة الإنجليزية، إن مصر تبدأ الحوار الوطني حول الإصلاح السياسي والاقتصادي، حيث تهدف المناقشات إلى تسوية رسم مسار البلاد.

وأبرزت الصحيفة تصريحات ضياء رشوان المنسق العام الذي أكد أنه لن تكون هناك خطوط حمراء في المناقشات في الحوار الوطني المصري الذي يبدأ اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن هذا الحوار الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أكثر من عام ، مصمم لتوفير منصة تعمل فيها الفصائل السياسية على تسوية الخلافات ورسم مسار نحو الانتخابات الرئاسية.

وقال محمد فوزي، السكرتير الفني للحوار، لذا ناشونال، إنه تمت دعوة الصحفيين لحضور الجلسة الافتتاحية، رغم أنها لن تتضمن مناقشات مفصلة للقضايا المطروحة.

وأضاف السكرتير الفني للحوار: "الجلسة الأولى هي مجرد جلسة تمهيدية، ولكن بعد ذلك سوف يعقد الحوار ثلاثة أيام في الأسبوع، ويوم واحد لكل من لجانها الرئيسية التي تضم لجنة سياسية، بالإضافة إلى اللجان الاقتصادية والاجتماعية".

وسلطت الصحيفة الضوء علي تصريحات عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، بأن هيكل الانتخابات من أكثر القضايا إلحاحًا بالنسبة للجنة السياسية للحوار.

وأضافت صحيفة ذا ناشونال أن مجلس أمناء الحوار، المكون من 19 ممثلاً، قدم في مارس الماضي توصية رسمية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع الانتخابات والاستفتاءات تحت إشراف القضاء.

وقال ضياء رشوان إن الوضع الاقتصادي، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه أحد أسباب تأجيل الحوار مرارًا وتكرارًا منذ الإعلان عنه في أبريل من العام الماضي، سيكون أيضًا أحد الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال الاجتماع الأول.

وقالت الصحيفة إن العديد من المشاركين يرون أن الحوار هو القناة الأكثر فاعلية المتاحة لتحقيق أهدافهم، والتأكيد على أهمية استكمال هذه الخطوات الأولى كبداية للموافق المجتمعي والسياسي.

