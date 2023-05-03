الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مجلس السيادة السودانى: الحكومة لن تجلس مع المتمردين

مجلس السيادة السودانى
مجلس السيادة السودانى

قال دفع الله الحاج علي، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني، إن الحكومة السودانية قبلت بالهدنة السعودية الأمريكية، ولكنها لم تخض الاتفاق السياسي، لأنه لن يكون هناك تفاوض مباشر لأن الطرف الآخر متمرد.

ليس هناك آليات لتحقيق الهدنة

وأضاف خلال حوار خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي همام مجاهد، أنه سيتم التواصل عبر الوسيطين، وليس هناك آليات لتحقيق الهدنة وسنأتي لهذا عندما نصل إليه، مؤكدًا أن الحكومة السودانية لن تجلس مع المتمردين لأنهم رفعوا ضدهم السلاح.

وأوضح خلال الحوار أن جميع الأحزاب السياسية السودانية مع الشرعية الوطنية المملثة في القوات المسلحة وأطلقوا العديد من المبادرات.

مجلس السيادة السوداني الحكومة السودانية الأحزاب السياسية المتمردين السلاح

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