مجلس السيادة السودانى: الحكومة لن تجلس مع المتمردين

قال دفع الله الحاج علي، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني، إن الحكومة السودانية قبلت بالهدنة السعودية الأمريكية، ولكنها لم تخض الاتفاق السياسي، لأنه لن يكون هناك تفاوض مباشر لأن الطرف الآخر متمرد.

ليس هناك آليات لتحقيق الهدنة

وأضاف خلال حوار خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي همام مجاهد، أنه سيتم التواصل عبر الوسيطين، وليس هناك آليات لتحقيق الهدنة وسنأتي لهذا عندما نصل إليه، مؤكدًا أن الحكومة السودانية لن تجلس مع المتمردين لأنهم رفعوا ضدهم السلاح.

وأوضح خلال الحوار أن جميع الأحزاب السياسية السودانية مع الشرعية الوطنية المملثة في القوات المسلحة وأطلقوا العديد من المبادرات.