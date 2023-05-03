الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيادة السودانى: تغلغل المليشيا وسط المواطنين منع الجيش من حسم الأمر

الجيش السودانى
الجيش السودانى

قال دفع الله الحاج علي، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني، إن القوات المسلحة السودانية، كان من الممكن أن تحسم الأمر في وقت وجيز ولكن لتغلغل الدعم السريع وسط المواطنين تتخذ القوات المسلحة إجراءاتها حتى لا تضر بالمواطنين.

الوضع بيد القوات المسلحة باستثناء بعض البؤر

وأضاف خلال حوار خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي همام مجاهد، أن الوضع بيد القوات المسلحة باستثناء بعض البؤر التي ينتشر فيها المتمردون، مؤكدًا أن السودان 18 ولاية 17 منها تحت سيطرة الجيش السوداني، وولاية غرب دار فور كانت هناك أحداث سيطرت عليها القوات المسلحة، وكذلك  الخرطوم بها تواجد للمليشيا وسيتم السيطرة عليها.

القوات المسلحة تغلغل الدعم السريع وسط المواطنين الخرطوم

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