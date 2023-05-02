الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصادر بـ"السكة الحديد": وصول 1300 عربة روسية جديدة الشهر المقبل

قطار
قطار

قالت مصادر مطلعة بهيئة السكة الحديد، إنه من المقرر وصول 30 عربة روسية جديدة ضمن صفقة الـ 1300 عربة خلال الشهر المقبل.

وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن وصول تلك العربات ضمن صفقة الـ1300 عربة الروسية، والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ السكة الحديد، وسيتم تشغيل بعض من تلك العربات فور وصولها بما يقرب من شهر عقب التأكد من سلامتها وتشغيلها تجريبيًا.

وتابعت أن صفقة الـ1300 عربة تعتبر من أهم صفقات الهيئة؛ لأن السكة الحديد ظلت فترة طويلة دون وصول عربات جديدة وهو ما تسبب في تهالك العربات القديمة، لافتة إلى أن صفقة العربات الجديدة منها 500 عربة مكيفة درجة ثالثة مكيفة، وهى أول مرة فى تاريخ السكة الحديد يتم تشغيل عربات مكيفة بدلاً من القطارات التي تسمي بقطارات الغلابة، حيث كان هناك توصيات من قبل الرئيس السيسي الذي شدد على ضرورة توفير عربات جديدة؛ للقضاء على ما يعرف باسم عربات الغلابة، وبالفعل تم تشغيل عدد من القطارات بالعربات الثالثة مكيفية.

مصادر بالسكة الحديد وصول عدد من العربات الروسية الجديدة خلال الشهر المقبل العربات الروسية مصادر بالسكة الحديد وصول عدد من العربات الروسية الجديدة مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد إنه من المفترض وصول عدد٣٠ عربة روسية بالسكة الحديد

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