الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر المصري| تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي في بداية فقرات المران

مران الأهلي
مران الأهلي

استهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرات المران الجماعي، الذي أقيم في الثامنة والنصف من مساء اليوم على ملعب الكريكت في أبو ظبي، بأداء تدريبات استشفائية وبدنية للاعبين، للتخلص من حالة  الإجهاد بعد رحلة السفر اليوم من القاهرة إلى الإمارات والتي استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة استغرقت قرابة 30  دقيقة، بدأت بالجري الخفيف مع استخدام العديد من الأدوات التدريبية، ثم أعقبها بتمرير الكرة من لمسة واحدة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري، والمقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

السوبر المصري| مران قوي لحراس مرمى الأهلي بالإمارات

قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في مران قوي، استعدادًا لخوض مباراة السوبر المصري مساء الجمعة المقبل.

وخاض ثلاثي حراس المرمى تدريبات استشفائية وبدنية قبل المران الفني، الذي اشتمل على العديد من الفقرات التدريبية المكثفة لتجهيز الجميع قبل خوض لقاء السوبر.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى الإمارات عصر اليوم في رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة من مطار القاهرة إلى مطار أبو ظبي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري، والمقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

القنصل المصري ووفد مجلس أبو ظبي الرياضي في استقبال بعثة الأهلي بالمطار

أحمد منيب، القنصل المصري بالإمارات، ووفد من مجلس أبو ظبي الرياضي، حرصوا على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها عصر اليوم إلى مطار أبو ظبي، لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصري.

رحب وفد مجلس أبو ظبي الرياضي ببعثة الأهلي ووزع الورود على جميع أفراد البعثة فور الوصول إلى المطار.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار أبو ظبي في الرابعة ظهر اليوم في رحلة استغرقت أربع ساعات، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثانية عشرة ظهر اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي على كأس السوبر المصري.

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