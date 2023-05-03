الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جنايات المنصورة: المؤبد لعامل قتل سيدة بـ16 طعنة بعد محاولة التعدى عليها

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الثامنة" بالسجن المؤبد لعامل بناء مقيم قرية شبرا قبالة التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، لإدانته بقتل سيدة في العقد الخامس بـ16 طعنة داخل منزلها، مستخدمًا سلاح أبيض "سنجة"، بعد محاولته التعدي عليها جنسيًا، وخشية افتضاح أمره.

 

 وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان وأمانة سر ‏محمد عبد الهادي، في القضية رقم 29394 لسنة 2022 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 3207 كلي جنوب المنصورة.

 

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهم "أحمد.إ.إ"(محبوس) 68 عامًا - عامل لأنه بتاريخ ٢٦ /٢٠٢٢/٩ بدائرة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية قتل المجني عليها "مثال على الحسانين شرف"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بان دلف الي مسكنها وعلي اثر مشادة بينهما كال لها عدة ضربات بسنجة استقرت بمناطق متفرقة من جسدها، محدثا اصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك ازهاق روحها، علي النحو المبين بالتحقيقات، واحرز بغير ترخيص سلاح ابيض (سنجة).


وشهد عادل إبراهيم عبد الوهاب السيد عسكر، زوج المجني عليها" - بأن زوجته - المتوفاة - أخبرته بتعرض المتهم الدائم لها وطلبه إقامة "علاقة جنسية" معها وأنها كانت تنهره وتأبى مبتغاه ولخشيتها منه كانت تحتفظ بسنجة للذود عن نفسها وأردف باتهامه للمتهم بإزهاق روحها لرغبته في إقامة علاقة غير شرعية معها.

 

كما تضمنت شهادة المقدم حمدي أحمد علي الطنبولي، رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين، أن تحرياته دلته على أنه بناء على اتفاق مسبق بين المتهم والمتوفاة قصد الأول مسكنها وعلى اثر مشادة كلامية بينهما تعدى عليها بالضرب بسنجة بأن كال لها ضربات عدة استقرت بعموم جسدها فأحدث إصابتها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها.
 

وأثبت بقرير مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثمان المجنى عليها اصاباتها بـ16 طعنة جرح حوافها محمرة ومستوية واقعة بكلا من الجبهة، يمين الرأس، الوجله اليمني مارا بالانف، الوجنه اليسرى، الذقن، يمين العنق، مقدم العنق، خلفية اعلى العضد الأيمن، اسفل الساعد الأيمن، وحشيه العضد الأيسر، انسية راحة اليد اليسري، انسية الاصبعين الخنصر والبنصر مصحوبة بكسر شريخي بالعظم الجبهي.

محكمة جنايات المنصورة المنصورة السجن السنبلاوين

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جنايات المنصورة: المؤبد لعامل قتل سيدة بـ16 طعنة بعد محاولة التعدى عليها

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