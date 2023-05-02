بالأسماء.. قوائم المقبولين بالفرز الأول في مسابقة الشباب للفنون البصرية

أعلن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية؛ التابع لصندوق التنمية الثقافية، أسماء المقبولين بالفرز الأول فى مسابقة الشباب للفنون البصرية 2023؛ حيث تسلم الأعمال المقبولة بالفرز الأول اعتبارًا من يوم الاربعاء 3 مايو وحتى يوم الخميس 11 مايو في موعد غايتة 8 مساءً على أن تعلن أسماء قائمة المشاركين النهائية بعد الفرز الثاني يوم الثلاثاء 16 مايو، كما يفتتح المعرض وتعلن الجوائز يوم الخميس 18 مايو في تمام الساعه 6 مساءً.

الدستور يرصد قي السطور التالية أسماء المقبولين بالفرز الأول فى مسابقة الشباب للفنون البصرية 2023؛ وهم:

"بلال محمد، عبد الرحمن مجدي، مني حسن، هدير هشام، نوران مجدي، مجموعة شباب (3) كل من “مريم سعيد، مني وحيد نوارة، أبانوب مجدي، احمد عادل، اينور متولي، بسمة درويش، داليا سمير، ريهام احمد، سارة اشرف، سلطان احمد، شيماء ابو زيد، نورا سليم، نورهان عبد القادر، ياسمين عبد السلام عن عمل (الحوت والقماش)، احمد فوزي، ايه علي حامد، دينا صبري، رنيم احمد (صورة الـ2 بورترية)، ريهام عبد الوهاب، سلمي زكي، صفية يحي، عمر هنو”.

ومن بين الفائزين فى الفرز الاول بالمسابقة كل من:

" محمد ميدان، مريم محمد نجيب، منه الله جمال، مؤمن ابراهيم ، مينا التوفيقي، نشوي جمال عن عمل (الطيور)، نيرة احمد، امنيه احمد ، تسنيم بدر، حماس صباحي،ريهام محمد عن عمل (الايادي)، سارة حسني، سلمي محمد البدوي، عمر محمد الشوباشي، ماريو جورج، محمد يحي محمد، موراد احمد، مريم شردي، منه الله محمود، هاجر حمدي، احمد العسوي، حنان رمضان، دينا عثمان، سارة حمدي، ضحي محمد، فاطمه صلاح، هاجر نصرعن عمل (زحمة)، ياسين عبد الجواد، احمد توفيق، رامي الششتاوي عن عمل (الشجرة)، سماح الشامي، عائشه نور الدين، محمد عيد عن عمل (الموديل)، مروه اسماعيل، مريم عبد الباسط، ميرنا يسري، منه الله ابراهيم، نورهان مبارك، هاله الحداد، زياد فاوي، سارة سامي، شيماء مختار، ليالي سيف الاسلام عن عمل (العمل الاول)، محمود عاشور، ندي عبد الفتاح، احمد محمد عمر، اميرة جمال، تسنيم عاصم، جابر احمد، شروق طارق، عمر اسامه، محمود عبد الرحمن، مريم خالد، هبه عبد العزيز، ابراهيم يوسف، احمد سامي، اسراء نصر، اميره هشام عن عمل (العمل الرصاص)، امنيه ابو النور، ايه هشام عن عمل عن عمل (النحاس)، تسبيح محمد، هند حسني الشريف، زينه مدحت، عبد الرحمن عبد الفتاح، عبد الرحمن وليد، عبد الله عصام رمضان، علي عصمت متولي، ماجي وليد ناجي عن عمل (كوره)، مازن شهاب الدين، محمد ايهاب محمد، مريم علاء،منار هشام، منه الله محمد عن عمل (القطه)، مونيكا موراد ، ميرنا اسحق.

كما ضمت القوائم كل من:

“ ميرنا عبد الفتاح عن عمل (رهوان)، خلود اشرف، رحمه عصام، رغده عاطف، منه الله محمود، احمد بلتاجي عن عمل (برتقال)، احمد عبد الفتاح، احمد محمد محمود عن عمل (ابيض واسود)، اميره اشرف اديب، ايه نبيل، بولا يوسف سيفين، حبيبه حسن عن عمل (القبه)، حسان شوقي عن عمل (ارابيسك)، حنان مامون، رحاب عبد الله زكي، ساندي جمال، سلمي احمد نور الدين عن عمل (البحر)، عبد الرحمن حسن عن عمل (الخنجر واليد)، محمد احيا ابراهيم، مايكل منان دبوس، مينا هاني، ندي ماجد فتحي، نورهان صبيح عن عمل (ابيض واسود)، نورهان علام، هاجر خالد شحاته، هدير محمد عن عمل (الصورة الحمراء)، ياسر علاء مبارك عن عمل (الراهب)، ياسر محمود، الاء احمد حلمي عن عمل (بورترية الهاله)، دنيا مدحت، فاطمة جمال، محمد عصام عبد الله، مريم السيد بكري، فيلوباتير حليم”.