الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2023

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

تستقبل شركات قطاع الغاز، قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2023، لعدم تعرضهم لغرامات نتيجة التأخر في تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2023.

و يتساءل عدد كبير من المواطنين وعملاء شركات الغاز الطبيعي المصري، عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو ٢٠٢٣.

وفي هذا التقرير يستعرض “الدستور” للمواطنين والعملاء، رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2023، للتسهيل على المواطنين، والتعريف بكيفية الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي ومواعيد السداد التي حددتها شركة بتروتريد وكيفية السداد.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2023

في البداية يجب علي العملاء والمواطنين، التابع لشركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي، إحدي شركات قطاع البترول، الدخول على الرابط (من هنا).

ثم اتابع الخطوات الآتية: اختار تسجيل قراءة العداد، ثم كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل، وعقب ذلك تحديد مكان تركيب العداد بالتفصيل "الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي"، وإدخال قراءة العداد في المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة لها، ثم الضغط على زر الإستعلام، ومع ظهور إجمالي المبلغ المطلوب سداده قيمة الاستهلاك الشهري للغاز.

يذكر أن شركة الخدمات البترولية “بتروتريد”، أعلنت عن تلقي قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو  2023 من يوم 1 - 20 من كل شهر، وللاستعلام عن الفاتورة و إدخال قراءة العداد فيما حددت الفترة من يوم 6 – 30 من كل شهر لسداد الفواتير الشهرية عبر الوسائل التي تم اعتمادها لتسهيل دفع العملاء للفواتير الشهرية.

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر مايو 2023 عبر الموقع الالكتروني

بتروتريد تتيح الدفع الإلكتروني عن طريق خدمة IVR
وأتاحت الشركة إمكانية الدفع الإلكتروني عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR “Interactive Voice Response  وهو نظام يسمح للمتصلين بالتفاعل عن طريق الهاتف، حيث يتم استخدام الرد الآلي المسجل ويقوم بتمكين العميل من الحصول على بعض البيانات أو إضافتها.

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