الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة العالمية: لجوء السودانيين لمياه غير نظيفة يعرضهم لخطر الكوليرا

أحمد المنظري
أحمد المنظري

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن الوضع الصحي في السودان يواجه تحديات كبيرة، هناك ما يقارب من 16 مليون سوداني يعانون من أزمات تحتاج لدعم إنساني، ومتوقع زيادة العدد بعد الأزمة الراهنة.

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نحو 4 ملايين امرأة حامل وطفل في السودان تعاني من سوء التغذية، لن يتمكنوا من الحصول على الخدمات الصحية اللازمة.

ولفت إلى أن 50 ألف طفل يعانون من نقص تغذية حاد، وهناك توقف تام لنظام التقصي الوبائي الذي يتابع الأمراض المعدية كالملاريا، والحمى الروماتيزمية، التي ترتبط بموسم الأمطار.

وأكد عدم مقدرة النظام الصحي في السودان على مقاومة الأمراض التي تنتقل عن طريق النواقل مثل البعوض، كما أن انقطاع المياه المتكرر، ولجوء السكان لمياه غير نظيفة تعرضهم لخطر الكوليرا، فضلًا عن توقف برنامج تطعيم الأطفال، وهو ما يعرض الأطفال للإصابة بشلل الأطفال والحصبة.

الصحة العالمية السودانيين صحة السودانيين خطر الكوليرا الكوليرا

مواد متعلقة

واشنطن: تواصلنا منذ بداية الأزمة مع 5000 مواطن أمريكى بالسودان

رد "الصحفيين" على منع تصوير الجنازات.. وحقيقة فصل المصورتين الضاحكتين (فيديو)

وزير الصحة: لدينا خطة بديلة لاستقبال القادمين من السودان حال زيادة الأعداد (فيديو)

وزير الصحة: اتخذنا الإجراءات اللازمة لمقاومة أى تفشٍ وبائى على حدود السودان

وزير الصحة: السودانيون بكوا من العناية الفائقة التى تلقوها فى مصر

وزير الصحة: توفير فرق دعم نفسى لاستقبال الأطفال القادمين من السودان

مراسل القاهرة الإخبارية: مواجهات عنيفة فى عدد من مناطق الخرطوم وراء تصاعد الدخان

القاهرة الإخبارية: دخان كثيف يغطى سماء الخرطوم جراء حريق كبير (فيديو)

الأكثر قراءة

قائمة أسعار سلع التموين لشهر مايو 2023 بعد الزيادة الجديدة

"بها ملايين".. تفاصيل غرفة الكنز السرية التي اكتشفها رجل الإطفاء أسفل عقار المهندسين

أكاذيب المركزية الإفريقية

الرئيس السيسى فى حوار «أساهى» اليابانية: نبذل جهودا لإيقاف إطلاق النار فى السودان والعودة إلى المفاوضات

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في القنطرة شرق

نائب محافظ القاهرة تبحث آخر مستجدات أعمال تطوير منطقة "شق الثعبان"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب.. نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

وائل لطفي

أكاذيب المركزية الإفريقية

ماجد حبته

حوار «أساهى» مع الرئيس

الحسين عبدالرازق

هى أشياء لا تشترى!

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يستعد لإطلاق الصواريخ من الشمال

تبعات استشهاد الأسير «خضر عدنان».. هل يندلع تصعيد بين إسرائيل وغزة؟

إطلاق صواريخ من غزة.. نتنياهو يعقد جلسة طارئة لتقييم الوضع الأمنى