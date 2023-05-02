الصحة العالمية: لجوء السودانيين لمياه غير نظيفة يعرضهم لخطر الكوليرا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن الوضع الصحي في السودان يواجه تحديات كبيرة، هناك ما يقارب من 16 مليون سوداني يعانون من أزمات تحتاج لدعم إنساني، ومتوقع زيادة العدد بعد الأزمة الراهنة.

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نحو 4 ملايين امرأة حامل وطفل في السودان تعاني من سوء التغذية، لن يتمكنوا من الحصول على الخدمات الصحية اللازمة.

ولفت إلى أن 50 ألف طفل يعانون من نقص تغذية حاد، وهناك توقف تام لنظام التقصي الوبائي الذي يتابع الأمراض المعدية كالملاريا، والحمى الروماتيزمية، التي ترتبط بموسم الأمطار.

وأكد عدم مقدرة النظام الصحي في السودان على مقاومة الأمراض التي تنتقل عن طريق النواقل مثل البعوض، كما أن انقطاع المياه المتكرر، ولجوء السكان لمياه غير نظيفة تعرضهم لخطر الكوليرا، فضلًا عن توقف برنامج تطعيم الأطفال، وهو ما يعرض الأطفال للإصابة بشلل الأطفال والحصبة.