أستاذ علاقات دولية: سياسة أمريكا الآن استنزاف القوة الروسية على الأراضى الأوكرانية

قال الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك صراعًا قائمًا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وهذا الصراع لحق بالدول الموالية لتلك القوى العظمى.

عداء الاتحاد السوفيتي

وأكد الدكتور إدموند غريب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن دول أوروبا الشرقية أكثر عداء لروسيا من دول أوروبا الغربية، حيث يرجع هذا الأمر لأبعاد تاريخية، حيث كانت هناك نظرة سلبية من دول البلطيق للاتحاد السوفيتي.

وأضاف في حديثه، أن تخلي فنلندا عن حيادها مسألة مهمة للغاية، حيث انضمام فنلندا لحلف الناتو والحديث عن رغبة السويد في الانضمام أمر مقلق للغاية للجانب الروسي.

السياسة الأمريكية

وتابع: "روسيا ترى أن سياسة أمريكا الآن استنزاف القوة الروسية على الأراضي الأوكرانية".