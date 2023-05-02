كلية المعاملات القانونية بجامعة المنصورة الجديدة تنظم زيارة ميدانية لمحكمة الجنايات

نظمت كلية المعاملات القانونية بجامعة المنصورة الجديدة، تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة ومشاركة الدكتور الدكتور سامي عبد الكريم محمود مدير برنامج المعاملات القانونية الدولية، زيارة ميدانية لمحكمة جنايات المنصورة ومحكمة جنوب المنصورة الابتدائية.

تأتي الزيارة انطلاقا من حرص كلية المعاملات القانونية الدولية بجامعة المنصورة الجديدة على تنمية قدرات ومهارات طلابها.

وشملت فعاليات الزيارة حضور الطلاب جلسة الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكمة، والذي التقى عقب انتهاء الجلسة بطلبة الكلية مرحبا بهم ومجيبا في حوار أبوي ودي على العديد من استفساراتهم. كما حضر الطلاب جلسة الدائرة السادسة برئاسة المستشار مختار شلبي رئيس المحكمة.

وعقب ذلك توجه الطلاب لمحكمة جنوب المنصورة الابتدائية، حيث عقد لقاء مفتوح بقاعة المؤتمرات بالمحكمة مع رئيس المحكمة المستشار محمد المشد بحضور الدكتور سامي عبد الكريم محمود والذي استهله بالترحيب بمدير البرنامج والطلاب مؤكدا على أهمية هذا النمط من الزيارات الميدانية لثقل المهارات القانونية التطبيقية للطلاب متوجها بالشكر لادارة الكلية على دعم هذه الأنشطة، مؤكدا حرصه على تدعيم أواصر العلاقة مع الكلية بما يحقق أقصى استفادة قانونية عملية لطلابها في إطار التعريف بفنون ومهارات العمل القضائي.

من جانبه، وجه الدكتور سامي عبد الكريم الشكر للمستشار محمد المشد على كرم الاستقبال وتقديم كل أوجه الدعم لإنجاح هذه الزيارة حتى تحقق الأهداف المرجوة منها في تنمية المهارات القانونية التطبيقية لطلبة الكلية.

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