الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وصول أشرف زكى وخالد سرحان لتقديم واجب عزاء مصطفى درويش

عزاء مصطفي درويش
عزاء مصطفي درويش

وصل منذ قليل الدكتور أشرف زكي مقيب المهن التمثيلية، والفنان خالد سرحان إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل مصطفى درويش.

ورحل عن عالمنا الفنان الشاب مصطفى درويش بشكل مفاجئ، إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب، عن عمر ناهز الـ43 وشيعت جنازته من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر عصر، أمس الثلاثاء، وتتلقى أسرته العزاء فيه اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وأعلن شقيق الفنان مصطفى درويش، صباح أمس الإثنين، وفاته، وتم تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر.

وسادت حالة من الحزن والصدمة في الوسط الفني وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، حيث كان الراجل متواجد قبل ساعات على حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، ويتفاعل مع متابعيه وآخر ما قام بنشره كان شكواه من قلة النوم.

ونعى الفنانون الراحل عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وكان أبرزهم: "الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، عبر مشاركة فيديو يحمل صورة الراحل مرفق معها آيات من نهاية سورة الفجر.

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عزاء مصطفى درويش مصطفى درويش خالد سرحان أشرف زكي واجب العزاء

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