بأسلوب كسر الباب.. حبس المتهم بسرقة محتويات السيارات بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بسرقة محتويات السيارات بأسلوب كسر الزجاج بمنطقة التجمع الخامس، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيقات، بارتكابه وقائع السرقة بهدف بيعها والتربح والكسب غير المشروع.

كان تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين يفيد بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه بدائرة القسم، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى وجهاز لاب توب وهاتف محمول.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها ومبلغ مالى من متحصلات الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأن المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.