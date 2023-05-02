"كلام في السياسة".. أحمد شلبي: الحوار الوطني سيناقش مشاكل الصناعة ويقدم روشتة لها

قال أحمد بهاء شلبي، مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الحوار سيناقش مشاكل الصناعة ويقدم روشتة لها وبعض الموضوعات تناقش فكرة إنشاء المصانع من بداية التفكير وحتى الانتهاء منها وهذا الجزء الأول.

المتوقع من الحوار الخروج باستراتيجية كبيرة للصناعة

وأضاف خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجزء الثاني هو المشروعات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل والمتوقع أن نخرج بحلول مختلفة وبها نجاحات سريعة أو استراتيجية كبيرة للصناعة والمقترحات ترفع للرئيس ويؤخذ فيها قرارات أو تشريعات لو احتاجت.

وتابع، أن الموضوع الثالث في المحور الاقتصادي هو دور الدولة وما هو التنظيم والتيسير والمحفزات التي تقدمها، وأخيرًا السياسات المالية والنقدية وانعكاساتها على المواطنين.