تشكيل برشلونة.. بيدري أساسيا وليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام أوساسونا

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أوساسونا مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

ويبدأ بيدري أساسيًا في وسط الملعب بجوار بوسيكتس، دي يونج وجابي، بينما يقود الهجوم روبرت ليفاندوفسكي.

وكان البارسا اكتسح نظيره ريال بيتيس برباعية الجولة الماضية في الليجا.

تشكيل برشلونة.. بيدري أساسيًا وليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام أوساسونا

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كوندي، أراخو، كريستنسن، بالدي

خط الوسط: جابي، بوسكيتس، دي يونج، بيدري

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي

ويتصدر برشلونة ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، فيما يحتل فريق أوساسونا المركز التاسع برصيد 44 نقطة.

ويأمل برشلونة في تحقيق الفوز بمباراة اليوم، بعد الفوز الكبير الذي حققه في مباراة الجولة الماضية أمام ريال بيتيس برباعية، لمواصلة الاقتراب من تحقيق لقب الدوري الغائب عنه منذ موسم 2018/ 2019؛ فيما يرغب فريق أوساسونا في تحقيق المفاجأة وتحقيق الانتصار لمواصلة تحسين موقفه في جدول الترتيب والدخول في المنافسة على المقعد المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.