حريق يلتهم محل ملابس فى قنا والحماية المدنية تخمده

نشب حريق بأحد محلات الملابس، اليوم الثلاثاء، في مدينة قنا، وتمكنت قوات الحماية من السيطرة على الحريق والعمل على تبريده، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من الحماية المدنية يفيد نشوب حريق داخل محل ملابس بمدينة قنا.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق تحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب داخل محل ملابس بمدينة قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.