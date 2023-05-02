الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق يلتهم محل ملابس فى قنا والحماية المدنية تخمده

حريق
حريق

نشب حريق بأحد محلات الملابس، اليوم الثلاثاء، في مدينة قنا، وتمكنت قوات الحماية من السيطرة على الحريق والعمل على تبريده، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 كان قد تلقى اللواء  مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من الحماية المدنية يفيد نشوب حريق داخل محل ملابس بمدينة قنا.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق تحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب داخل محل ملابس بمدينة قنا. 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإجراءات القانونية اللازمة الدفع بسيارات الإطفاء الحماية المدنية السيطرة على الحريق العميد هانى الأتربي تحرير محضر سيارات الإطفاء سيطرة على الحريق محلات الملابس

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