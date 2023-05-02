"القاهرة الإخبارية": حالة من الغضب العارمة بقطاع غزة عقب رحيل الأسير خضر عدنان

قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن محافظات قطاع غزة تشهد الآن هدوءًا حذرًا في ظل تحليق طائرات الاستطلاع على مستويات منخفضة.

الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية

وأكدت منى عوكل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن غرفة العمليات الفلسطينية أكدت اليوم أن استشهاد الأسير خضر عدنان لن يمر مرور الكرام، وسيكون لفلسطين ردًا قاسيًا على هذا الأمر.

وأضافت في حديثها، أن هناك حالة من الغضب الشديد في جميع أنحاء فلسطين بعد رحيل الأسير الفلسطيني خضر عدنان.

وتابعت: "غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية أكدت أن عدنان أضرب عن الطعام لفترة زمنية طويلة ولكن إسرائيل تجاهلت طلب فلسطين في الإفراج عنه".

إضراب فلسطين

واستطرد: "فلسطين ستشهد إضرابًا غدًا وسيتم الإعلان عن التفاصيل في نهاية هذا اليوم، وهذا الإضراب سيكون لغرضين وهما الحداد على روح الأسير الفلسطيني، والرد على الجانب الإسرائيلي".