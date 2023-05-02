ردًا على اتحاد الكرة.. الزمالك يكرر اعتذاره عن عدم المشاركة فى كأس السوبر

أكد نادي الزمالك، ثباته على موقفه بالاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم أمام الأهلي.

ونشر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خطابًا أرسله إلى اتحاد الكرة ردًا على المهلة التي تم منحه إياها للرد بخصوص الموقف النهائي لمشاركة الفريق.

وأكد مرتضى الاعتذار، عدم المشاركة في كأس السوبر، مستنكرًا تلك المهلة الزمنية التي منحوها إياه، ملمحًا إلى شكوى الأطراف المعنية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا طارئًا في السابعة مساء اليوم، لبحث موقف مباراة السوبر المصري المقرر لها الجمعة المقبل بدولة الإمارات العربية.

وكان نادي الزمالك قد أعلن اعتذاره عن عدم لعب كأس السوبر المصري أمام الأهلي، اعتراضًا على مشاركة محمود كهربا لاعب الأخير.

وشهدت الساعات الأخيرة موافقة فريقين على خوض مباراة السوبر أمام النادي الأهلي المقرر لها الجمعة المقبلة بأبوظبي بالإمارات، بعد اعتذار نادي الزمالك عن عدم المشاركة.

وبحسب ما ذكره مصدر مسئول بالشركة الراعية المنظمة للمباراة، أكدت الشركة جاهزيتها لإنهاء كافة الترتيبات والإجراءات لأى من الناديين الموافقين على لعب السوبر المصري، على أن يتم الإعلان خلال ساعات، وإنهاء الترتيبات الخاصة بالسفر حال وصول إخطار من الاتحاد المصرى بالفريق البديل لنادى الزمالك.