الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ردًا على اتحاد الكرة.. الزمالك يكرر اعتذاره عن عدم المشاركة فى كأس السوبر

الزمالك
الزمالك

أكد نادي الزمالك، ثباته على موقفه بالاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم أمام الأهلي.

ونشر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خطابًا أرسله إلى اتحاد الكرة ردًا على المهلة التي تم منحه إياها للرد بخصوص الموقف النهائي لمشاركة الفريق.

وأكد مرتضى الاعتذار، عدم المشاركة في كأس السوبر، مستنكرًا تلك المهلة الزمنية التي منحوها إياه، ملمحًا إلى شكوى الأطراف المعنية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا طارئًا في السابعة مساء اليوم، لبحث موقف مباراة السوبر المصري المقرر لها الجمعة المقبل بدولة الإمارات العربية.

وكان نادي الزمالك قد أعلن اعتذاره عن عدم لعب كأس السوبر المصري أمام الأهلي، اعتراضًا على مشاركة محمود كهربا لاعب الأخير.

وشهدت الساعات الأخيرة موافقة فريقين على خوض مباراة السوبر أمام النادي الأهلي المقرر لها الجمعة المقبلة بأبوظبي بالإمارات، بعد اعتذار نادي الزمالك عن عدم المشاركة.

وبحسب ما ذكره مصدر مسئول بالشركة الراعية المنظمة للمباراة، أكدت الشركة جاهزيتها لإنهاء كافة الترتيبات والإجراءات لأى من الناديين الموافقين على لعب السوبر المصري، على أن يتم  الإعلان خلال ساعات، وإنهاء الترتيبات الخاصة بالسفر حال وصول إخطار من الاتحاد المصرى بالفريق البديل لنادى الزمالك.

الزمالك الاهلى كاس السوبر السوبر المصرى مرتضى منصور

الأكثر قراءة

جامعة سوهاج تعقد اجتماعاََ لتفعيل بروتوكول التعاون مع شركة مصر للأسمنت بقنا

اجتماع طارئ لاتحاد الكرة لمناقشة مصير كأس السوبر المصرى

أستاذ طاقة: قرارات السيسى تعكس اهتمام القيادة السياسية بالعمال

بالأسماء.. 7 مصابين في حادث تصادم دراجتين ناريتين مع ميكروباص بالقنطرة

"طرق الإسماعيلية" تبدأ أعمال حل المشاكل المزمنة للصرف الصحي في مدينة المستقبل

محافظ القليوبية: تحرير 88 محضر مخالفة في حملة للرقابة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هى أشياء لا تشترى!

نسرين فؤاد

توقيع.. امرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يستعد لإطلاق الصواريخ من الشمال

تبعات استشهاد الأسير «خضر عدنان».. هل يندلع تصعيد بين إسرائيل وغزة؟

إطلاق صواريخ من غزة.. نتنياهو يعقد جلسة طارئة لتقييم الوضع الأمنى