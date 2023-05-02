رئيس أبوقير للأسمدة يلتقى فريق التحول الرقمى

التقى عابد عز الرجال، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة فريق Signavio Strategic Customer Success؛ لمتابعة سير مشروع التحول الرقمي بالشركة تزامنًا مع بدء العد التنازلي للتطبيق الفعلي.

وأكد الفريق خلال اللقاء أن مشروع التحول الرقمى يعتبر من أهم مشاريع التحول الرقمى على مستوى الشرق الأوسط، لما يشمله من تكامل الحلول المبتكرة لشركة SAP مع التطبيقات المستخدمة من Signavio business process solutions، كما أكد الفريق أن حلول Signavio المقدمة لشركة أبوقيرللأسمدة تهدف إلي تطوير دورة العمل الخاصة بالشركة.

وبهذه المناسبة، أشار عز الرجال إلى أن استراتيجية الشركة فى التحول الرقمى هى استخدام منظومة ذكية للتطوير المؤسسى المستمر، وذلك باستخدام تكنولوجيات الذكاء الصناعى AI بالأنظمة المتعاقد عليها؛ للوصول إلي آلية العمل المثلى وكذلك المتابعة والتقييم المستمر.