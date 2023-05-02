الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الاتحاد يتلقى دعوة رسمية لحضور الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، أن حزب الاتحاد تلقى دعوة رسمية للمشاركة فى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى التى سوف تعقد غدا الأربعاء فى تمام الساعة الثانية ظهرا فى قاعة نفرتيتى بأرض المعارض مدينة نصر.

وأكد رئيس حزب الاتحاد، على ترحيب الحزب وقيادته بالدعوة للمشاركة فى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى وهى فرصة تاريخية و ذهبية لعرض رؤى الحزب فى القضايا والملفات التسعة عشر المطروحة فى مجلس أمناء الحوار الوطنى، مؤكدا على استعداد الحزب للمشاركة فى جلسات محاور الحوار الوطنى الثلاثة ولجانه التسعة عشر.

وأشار صقر إلى أن الحوار الوطنى يعيد تعريف السياسة فى مصر من جديد وأنه ليس له مثيل فى مصر .

وأكد صقر أن الحوار الوطنى فرصة حقيقية يجب أن يستغلها الجميع وخاصة الأحزاب السياسية لإيجاد حلول توافقية لمواجهة التحديات فالحوار الوطنى هو آلية مواجهة التحديات بالبحث فى حلول ممكنة نتوافق عليها فى المحاور الثلاثة ولجانها المختلفة التى تهم و تشغل المواطن المصرى .

وأكد صقر أن أهمية الحوار الوطنى أنه فرصة للأحزاب والقوى السياسية وجميع المشاركين فى المجتمع المصرى للتعبير عن نفسها بحرية فى إطار الدستور .

وتنطلق فعاليات "الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، الأربعاء 3 مايو 2023، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء. 

بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

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