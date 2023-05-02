مراسل القاهرة الإخبارية: مواجهات عنيفة فى عدد من مناطق الخرطوم وراء تصاعد الدخان

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن أعمدة الدخان تتصاعد من أنحاء مختلفة في الخرطوم، خاصة أن هناك مواجهات في منطقة الخرطوم بحري بين الميليشيا والجيش السوداني.

ولفت إلى أن الدخان يتصاعد من موقع تتمركز فيه ميليشيا الدعم السريع، التي تتمركز في الشوارع الرئيسية بعدما شن الجيش السوداني في الأيام الماضية هجومًا على المعسكرات التابعة له.

وأشار إلى أن هناك مطاردات عنيفة في عدد من أحياء الخرطوم، وتحديدًا منطقة الخرطوم بحري، ومناطق جنوب الخرطوم، يوجد هناك معسكر تابع لميليشيا الدعم، والجيش السوداني يتحدث أن هذه المعركة معركة حسم.

وأوضح أن المطاردات مستمرة في عدد من الأحياء والمواقع، وهناك استهداف كبير للبنوك في الخرطوم من الميليشيا، منوهًا بأن المواجهات الآن بلغت ذروتها، والجيش يتحدث عن أن الميليشيا تنتشر في الأحياء، وهناك استهداف للبنوك والمراكز التجارية، واستهداف لمصفات تغزي الجيش بالوقود، لكنه تصدى للمجموعات.

وختم بأن الميليشيا تستغل الهدنة لالتقاط أنفاسها.