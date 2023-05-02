الهجان: غلق مزلقان قليوب البلد لمدة 4 أيام لأعمال الصيانة

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه سيتم غلق مزلقان قليوب البلد لمدة 4 أيام وذلك لأعمال الصيانة ابتداء من الساعة السابعة صباحا يوم الأربعاء المقبل حتى الساعة الثانية عشرة يوم الأحد ٢٠٢٣/٥/٧ .

وأضاف محافظ القليوبية، فى تصريحات صحفية، أن مزلقان العادلي بديلا له على بعد 100 متر وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين داخل وخارج المحافظة، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة فى كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة تعمل على راحة وخدمة المواطنين في شتى المجالات.