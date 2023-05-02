الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تعقد اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات العمل بكفر البطيخ

محافظ دمياط
محافظ دمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم مع اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء أحمد قاسم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ ومديرى إدارات المتابعة والحوكمة والمراجعة الداخلية والأزمات.

حيث تابعت "المحافظ " خلال الاجتماع عدد من ملفات العمل بكفر البطيخ، كما أكدت على ضرورة الدفع بمعدلات الأداء بالملفات المختلفة، ووجهت أيضًا بالتصدى لأى تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخالفات والارتقاء بمنظومة النظافة.

وشددت "المحافظ " على المتابعة الميدانية المستمرة للقرى، للتأكد من انضباط منظومة العمل بها، مؤكدة أنه سيتم متابعة الموقف بشكل دورى.

محافظ دمياط إقليم محافظة دمياط بمدينة دمياط أمن دمياط

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