الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع طفيف فى أسعار البترول وسط بيانات متباينة من الصين

نفط
نفط

استقرت أسعار البترول خلال التعاملات الآسيوية الثلاثاء، على تراجع بسيط وسط بيانات متباينة من الصين، في ظل المخاوف الاقتصادية ومع تأثر السوق بتوقعات انخفاض مخزونات الخام ومؤشرات برفع أسعار الفائدة الأمريكية

 

وكشف بيان لوزارة البترول، تسجيل خام أوبك 78.40 دولار، وسجل خام غرب تكساس 75.51 دولار، وحقق خام برنت 79.13 دولار .

 

تراجع طفيف في أسعار البترول وسط بيانات متباينة من الصين

وفي سياق منفصل استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السفير الأسباني بالقاهرة ألبارو إيرانثو حيث تم بحث التغيرات التي تشهدها صناعة الطاقة في ظل التحديات العالمية الحالية وجهود الاتحاد الأوروبي للتغلب على هذه التحديات وتأمين الإمدادات ودور مصر ومنطقة شرق المتوسط فى تأمين جانب من هذه الاحتياجات، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات.

 

وخلال اللقاء أكد الملا أن مصر تنفذ حالياً برنامج حفر مكثف بهدف الاسراع فى تحقيق اكتشافات جديدة وزيادة الانتاج وبالتالى الاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير كميات أكبر من الغاز للتصدير خلال فترة التحول الطاقي، مشيراً إلى أن النموذج المصري في تصدير الغاز المسال يتمثل فى التوسع في العقود الفورية مما يحقق لمصر أقصى استفادة ممكنة من ارتفاع أسعار الغاز العالمية.

 

وأضاف الوزير أن تكثيف الشركات العالمية الكبرى لعملياتها فى منطقة شرق المتوسط يعد خير دليل على الأهمية المتزايدة التى تكتسبها المنطقة كمصدر موثوق لموارد الغاز الطبيعى، مشيراً إلى العلاقات المتميزة التي تتمتع بها مصر مع قبرص واليونان وأن هناك اتجاه قوى لربط انتاج الحقول القبرصية المكتشفة مع تسهيلات الانتاج المصرية القائمة بالفعل ومن ثم تصديرها.

 

كما أشار إلى أن مصر ماضية أيضاُ فى جهود التحول الطاقى وزيادة نسبة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى العمل على انتاج الهيدروجين.

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