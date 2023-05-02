الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الإسكندرية" تنفذ المناورة 12 للتدريب على قياس سرعة استجابة فرق الانتشار السريع

فرق الانتشار السريع
فرق الانتشار السريع بصحة الإسكندرية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بقيادة د.أميرة طهيو، وكيل وزارة، أنه تم اليوم تنفيذ المناورة 12 الغير معلنة "التدريب العملي لقياس سرعة استجابة الفريق" للتدريب والجاهزية لخطة الطوارئ، والكوارث لمديرية الصحة بالإسكندرية لمواجهة الأزمات والكوارث بمحافظة الإسكندرية، وذلك استكمالا لتنفيذ خطوات الخطة المقترحة منذ صدور تكليف وكيل الوزارة ميرفت السيد، وكيل المديرية بإدارة فرق الانتشار السريع بمحافظة الإسكندرية فى نوفمبر 2022.
  
وأوضحت د.ميرفت السيد، في بيان لها اليوم، أنها ترأست أمس، الاجتماع الدورى لفرق الانتشار السريع بقاعة مستشفى جمال حمادة بحضور كل من د.نهى أحمد،  مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بالمديرية، ومديري طوارئ الستة مستشفيات عام ومركزى، ومدير علاجى المناطق الطبية، ولذلك للتأكيد على تحديث خطط الطوارئ بالمستشفيات، وآخر تحديث لتشكيل فريق الانتشار السريع بكل مستشفى ومهام ومسئوليات المكلفين بها، والالتزام بالاجتماعات الدورية للفرق والتدريب الطبى المستمر لجميع الفرق الطبية.

وأضافت " السيد" أنه تم اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع فريق الانتشار السريع المناورة الثانية عشر، وسيناريو الحدث الثانى عشر الغير معلن وهو كالآتى:

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 2/5/2023 وقع حادث تصادم قطار عند نهايته بمحطة قطار ابوقير فى تمام الساعة الحادية عشر وثلاثون دقيقة، وحدوث عدد من الإصابات حوالي 12 مصاب، وتم التنسيق الفوري بين مدير إدارة الرعاية العاجلة والطوارئ ومنسقي فريق الإنتشار السريع  "RRT" و مدير أقرب مستشفى لمكان الحادث وهي مستشفى أبوقير العام بقيادة الدكتورة دعاء حمودة مدير المستشفى، و تحرك الفريق بقيادة نائب مدير المستشفى الدكتور محمد على للفريق وتم وصول الفريق في خلال 18 دقيقة من وقت الاستدعاء.

ضم الفريق التخصصات التالية: (طبيب طوارئ -طبيب عظام -طبيبة باطن -طبيب عناية مركزة - تمريض)، ومتابعة منسق فريق الانتشار السريع بالمديرية، الدكتور إسلام بيومي، مدير علاجى منطقة العجمى.

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مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية تنفيذ المناورة 12 التدريب العملي قياس سرعة استجابة الفريق فرق الانتشار السريع

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