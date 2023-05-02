أحمد البرلسي يستنكر تشويه الحضارة المصرية في المتحف الوطني بهولندا

استنكر النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، صمت الحكومة وعدم مواجهتها لتشويه الحضارة المصرية في المتحف الوطني بهولندا وتعديه على الهوية المصرية.

وقال بلال: "نحن أمام حكومة مكتوفة الأيدي لم تتحرك ولم تدين هذا المعرض والذي قام بعرض نماذج للآثار المصرية تدعم نظرية (الأفروسنتريك)، المعادية للحضارة والأمة المصرية، واعتبرت أن الشعب المصري هم شعب من الغزاة، وعرض قناع توت عنخ آمون في صورة زنجية، وأجرى عدد من الحوارات التليفزيونية مع مروجي هذا الفكر ليبثوا سمومهم من خلالها، مع العلم أن المتحف الوطني للآثار في هولندا يتردد عليه سنوياً حوالي مليون زائر، ما يعني أنه يشارك في حملة تضليل عالمية مناهضة لمصر وحضارتها وأمتها، هذا في الوقت الذي يُسمح له بالمشاركة في بعثات للتنقيب عن الآثار في مصر في منطقة سقارة".

واستكمل بلال كلمته، أن المساجد الأثرية جزء من تراث هذه الأمة وهذا الشعب أيًا كانت عقيدته، ولا يليق بنا أن نطالب من الحكومة أن تقوم بترميم المساجد، وعلى البرلمان إلزام الحكومة بالترميم طبقًا لنص الدستور بإلزام الدولة بالحفاظ على الآثار والتراث، هناك آلاف من المساجد مهملة وتحتاج لترميم عاجل، وفي المحلة لدينا مساجد أثرية مثل (المتولي، التوبة والشوافعية) جميعها تحتاج لترميم فورًا حيث أصبحت أحوالها تزداد سوء.