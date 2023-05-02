الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد البرلسي يستنكر تشويه الحضارة المصرية في المتحف الوطني بهولندا

النائب أحمد البرلسي
النائب أحمد البرلسي

استنكر النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، صمت الحكومة وعدم مواجهتها لتشويه الحضارة المصرية في المتحف الوطني بهولندا وتعديه على الهوية المصرية.

 وقال بلال: "نحن أمام حكومة مكتوفة الأيدي لم تتحرك ولم تدين هذا المعرض والذي قام بعرض نماذج للآثار المصرية تدعم نظرية (الأفروسنتريك)، المعادية للحضارة والأمة المصرية، واعتبرت أن الشعب المصري هم شعب من الغزاة، وعرض قناع توت عنخ آمون في صورة زنجية، وأجرى عدد من الحوارات التليفزيونية مع مروجي هذا الفكر ليبثوا سمومهم من خلالها، مع العلم أن المتحف الوطني للآثار في هولندا يتردد عليه سنوياً حوالي مليون زائر، ما يعني أنه يشارك في حملة تضليل عالمية مناهضة لمصر وحضارتها وأمتها، هذا في الوقت الذي يُسمح له بالمشاركة في بعثات للتنقيب عن الآثار في مصر في منطقة سقارة". 

واستكمل بلال كلمته، أن المساجد الأثرية جزء من تراث هذه الأمة وهذا الشعب أيًا كانت عقيدته، ولا يليق بنا أن نطالب من الحكومة أن تقوم بترميم المساجد، وعلى البرلمان إلزام الحكومة بالترميم طبقًا لنص الدستور بإلزام الدولة بالحفاظ على الآثار والتراث، هناك آلاف من المساجد مهملة وتحتاج لترميم عاجل، وفي المحلة لدينا مساجد أثرية مثل (المتولي، التوبة والشوافعية) جميعها تحتاج لترميم فورًا حيث أصبحت أحوالها تزداد سوء.

المساجد الآثرية حزب التجمع النائب أحمد بلال البرلسي المتحف الوطني تشويه الحضارة المصرية المتحف الوطني بهولندا

الأكثر قراءة

تنفيذ 97 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة بالإسكندرية

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي "نزلة الملك" تمهيدًا لتسليمها

طلب التحريات في سقوط عامل من "الثامن" بمبنى مجلس الدولة بالإسكندرية

مصرع صاحب مخبز بطلق ناري خلال مشاجرة بقليوب

سيارة نقل ثقيل تعطل حركة المرور على كوبري بنها القديم في القليوبية

مصرع شخص صدمته سيارة خلال عبوره الطريق بالوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هى أشياء لا تشترى!

نسرين فؤاد

توقيع.. امرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

افتتاح أول مقبرة يهودية منذ 500 عام فى بورتو.. ما قصة يهود البرتغال؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالتحقيق في جريمة إعدام أسير فلسطيني بسجون الاحتلال

إضراب شامل في محافظات فلسطين احتجاجا على استشهاد أسير بسجون الاحتلال