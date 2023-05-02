الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"فوتوسيشن اليوجا" يتسبب فى إحالة مسئولى منطقة كوم الشقافة إلى التحقيق

فتاه السيشن
فتاه السيشن

تداول روّاد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا لفتاة تمارس لعبة اليوجا، داخل منطقة كوم الشقافة الأثرية فى الإسكندرية، ظهرت فيها فى إحدى الوضعيات وقد لامست قدماها النقوش الأثرية بمقبرة تيجران.

وقرر مسؤولو الآثار إحالة مسؤولي المنطقة والأمن والحراس إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم فى الواقعة وكيفية حدوثها وملابساتها.

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وقال الدكتور خالد أبو الحمد، مدير عام آثار الإسكندرية، إنه تم رصد انتشار صور لإحدى الفتيات على "فيس بوك"، وإنستجرام، وقد عقدت الفتاة جلسة تصوير فوتوسيشن أثناء ممارستها لرياضة اليوجا، دون الحصول على تصريح.

وأضاف أبو الحمد أنه تقرر إحالة المتسببين فى الواقعة إلى التحقيق، مشيرًا إلى أن التحقيق سيكون مع مديري ومسئولي منطقة كوم الشقافة الأثرية بالإسكندرية، وكذلك التحقيق مع مشرفي الأمن والحراس.

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وأشار مدير عام آثار الإسكندرية إلى أنه تم تحرير المحضر اللازم ضد الفتاة بمباحث الإنترنت تمهيدا لمحاسبتها لإساءتها للآثار والحضارة المصرية، موضحًا أنه تم التواصل مع الفتاة صاحبة الصور المنتشرة التى كانت تمارس الرياضة داخل منطقة كوم الشقافة الأثرية.

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يذكر أن إحدى الفتيات تدعى "بسمة ا" وضعت صور عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك وإنستجرام أثناء ممارستها لرياضة اليوجا ظهرت فيها فى إحدى الوضعيات وقد لامست قدماها النقوش الأثرية بمقبرة تيجران بكوم الشقافة بالإسكندرية، الأمر الذي أثار غضب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأكدت صاحبة الواقعة عدم وجود نية لديها للإساءة للحضارة المصرية والآثار التي تعشقها، موضحة أنها قامت بالتصوير بالموبايل الشخصي الخاص بها لعدد من الصور تظهر فيه أثناء ممارسة رياضة اليوجا، وأكدت أن التصوير قبل غلق المقبرة.

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