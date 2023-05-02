مع قرب تتويج الملك تشارلز.. 5 كتب تروي تفاصيل حياة العائلة الملكية

تحتفل المملكة المتحدة يوم السادس من مايو الجاري، بتتويج الملك تشارلز في احتفالية تستمر لثلاثة أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتتضمن الاحتفالات العديد من العروض والطقوس الملكية منها الصلاة وارتداء زي الكهنة للملك تشارلز باللون الذهبي، والصلاة والإطلاع على الكتاب المقدس، بحضور العديد من المشاهير.

وفي السطور التالية، يرصد "الدستور" مجموعة من الكتب الملكية التي يمكنك الإطلاع عليها:

الأحمر الأبيض والأزرق الملكي

تتمحور هذه الرومانسية اللطيفة والمفيدة والرائعة حول أليكس (وهو أحد أفراد العائلة المالكة في البيت الأبيض) والأمير هنري (وهو أحد أفراد العائلة المالكة الفعلية)، ويتحدث عن مواجهة تهدد العلاقات البريطانية الأمريكية.

الملكة البيضاء

كتاب الخيال التاريخي لفيليبا جريجوري The White Queen هو الأول في سلسلة The Cousins ​​'War.

تدور الأحداث في خضم حرب الورود وقد أصبحت إليزابيث وودفيل من عائلة لانكستر أرملة عندما قتل زوجها في معركة، ومساعدة مهارات السحر لدى والدتها جاكويتا، تغري إليزابيث الملك الحاكم إدوارد الرابع من عائلة الوردة البيضاء بيت يورك.

حتى أنه تم تحويله إلى مسلسل تلفزيوني صغير يضم Max Irons و Rebecca Ferguson.

سبير

تعتبر مذكرات القنبلة نقطة كبيرة في الخلاف بالنسبة للعائلة المالكة، يغطي هاري كل شيء فيه من الرومانسية والمواجهات المحرجة إلى الشعور بأنه كان احتياطيًا وعلاقته بأخيه بعد وفاة والدتهما ديانا.

The Royal We

إنها قصة ملكية مستوحاة من الأمير وليام وكيت ميدلتون، يتحدث عن العلاقات الأسرية المعقدة والصحافة التي تتتبع تحركاته.



الملك تشارلز الثالث: ملك حديث

لقد انتظر 73 عامًا لهذه اللحظة، وبينما يصعد إلى العرش يلقي هذا الكتاب نظرة على ماضيه، ستكشف حياته الخاصة المليئة بالأحداث وخسارته وحبه وكل ما حققه.