الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كونتينر" يعطل حركة المرور أعلى كوبرى كفر الجزار فى بنها

كوبرى كفر الجزار
كوبرى كفر الجزار

شهد كوبرى كفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، تعطل الحركة المرورية، فى الاتجاه القادم من الطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية" باتجاه مدينة بنها، والقادمين من محافظات المنوفية نحو مدينة بنها، قرابة النصف ساعة بسبب توقف سيارة نقل تريلا محملة بكونتينر وسط الكوبرى بسبب ارتفاعها الزائد واصطدامها بحديد الكوبرى العلوى.

وعلى الفور انطلقت فرق من الإدارة العامة للمرور بالقليوبية وإدارة مرور بنها بتوجيهات من مدير أمن القليوبية للتعامل مع الموقف.

وتم تحويل مسارات السيارات لطرق بديلة والعمل على تقليل الهواء بإطارات السيارة النقل وإخراجها من نهر الطريق بالكوبرى فى اتجاه الخلف.

كان سائق التريلا قد اصطدم بمدخل الكوبرى أثناء محاولة الدخول ولكنه رغم صعوبة المرور أصر على الاستمرار، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كوبرى كفر الجزار مدينة بنها بمحافظة القليوبية الحركة المرورية

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