الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رحيل كاهن من إيبارشية أطفيح بالجيزة.. والبابا تواضروس ينعاه

الكاهن الراحل
الكاهن الراحل

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن رحيل الأب القمص مينا حنا جادالله، كاهن كنيسة السيدة العذراء بقرية أسكر التابعة لإيبارشية أطفيح بالجيزة، عن عمر تجاوز ٨٣ سنة، وبعد خدمة كهنوتية بلغت ٣٤ سنة، حيث ولد الأب المتنيح ١٦ أبريل عام ١٩٤٠ وسيم كاهنًا في الثاني من شهر أبريل عام ١٩٨٩.

وأكدت الكنيسة إقامة صلوات تجنيزه الساعة ١ بعد ظهر أمس في كنيسة الشهيد مارجرجس بشارع مراد بالجيزة (مقر مطرانية الجيزة).

وتقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا زوسيما أسقف إيبارشية أطفيح ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة القمص مينا جاد الله، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.

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