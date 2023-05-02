وزيرا التعليم والشباب ومحافظ مطروح يتفقدون مجموعات الدعم المدرسية

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية، المراجعات النهائية من خلال مجموعات الدعم المدرسية المجمعة لطلاب الصف الثالث الثانوي بمكتبة مصر العامة بمطروح.

جاء ذلك على هامش ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحضور الدكتور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والدكتور وليد الرفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب وعددا من الأجهزة التنفيذية ونواب البرلمان بالمحافظة.

وفي سياق آخر، كان قد قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان إعلامي سابق له، إن المديرية تنظم المراجعات النهائية من خلال مجموعات الدعم المدرسية المجمعة لطلاب الصف الثالث الاعدادي الاحد الماضي بقاعة مجلس العمد والمشايخ في مدينة مرسى مطروح، حيث يحاضر فيها صفوة معلمي المواد الدراسية وذلك في إطار حرص تعليم مطروح على تقديم كل سبل الدعم للطلاب فى الشهادات العامه و المحليه من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي والعلمي للطلاب.

وأوضح إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، أن مجموعات الدعم انطلقت الأحد الماضي، لطلاب الشهادة الإعدادية ( بنين ) فقط بينما تم تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء مجموعات دعم ومحاضرات دراسية للطالبات فقط على أن يكون يوم الأربعاء للبنين، مؤكدا توفير كل سبل المعاونة اللوجيستية بقاعة العمد والمشايخ لضمان تحقيق مناخ تربوي مناسب يمكن الطلاب من تحقيق أقصي استفادة من مجموعات الدعم.

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