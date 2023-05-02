الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا يُحذّر من تصدر غير المتخصصين للمشهد الإعلامي

الدكتور محمود صديق
الدكتور محمود صديق

حذَّر الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، من خطورة صدارة غير المتخصصين للمشهد الإعلامي، فيتحدثون بغير علم، مما يخلق مجالا للشائعات ويثير الرأي العام، وتهدم المجتمع.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر كلية الإعلام بجامعة الأزهر الدولي الخامس بعنوان: «الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذَّر من أن يتحدث الإنسان بكل ما يسمع، أو أن يتحدث في غير تخصصه، لذا نحن بحاجة إلى وضع ضوابط للإعلام الرقمي، مشيدًا بعملية الضبط أثناء الأزمة الصحية لفيروس كورونا.

وأشاد نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، بمواكبة إعلام الأزهر لما يحدث في العالم، وحسن اختيار عنوان مؤتمرها الخامس الذي يتناول الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات. 

وانطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس لكلية الإعلام بجامعة الأزهر تحت عنوان: "الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات"، والمقام بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، في الفترة من ٢-٣ من مايو الحالي، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود صديق،نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.

جامعة الأزهر مؤتمر كلية الإعلام بجامعة الأزهر الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات وضع ضوابط للإعلام الرقمي نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث

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