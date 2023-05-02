قبل الامتحانات.. خطوات تجهيز التابلت المدرسي

يستعد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، لامتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023، المقرر انطلاقها يوم 6 مايو الجاري، وفقًا للجداول المعلنة من كل مديرية تعليمية.

ونرصد خلال تلك التقرير خطوات تجهيز التابلت الدرسي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، استعدادًا لخوض الاختبارات النهائية.



أولًا: أيقونة الضبط:

١-الضغط على الاختيار "الشاشة" والتأكد من وضع الرؤية"فاتح" وليس مظلمة، وضبط زمن توقف الشاشة على 30 دقيقة.

٢- الضغط على إمكانية الوصول، ثم نختار التطبيقات المثبتة، ثم يظهر تطبيق Swift access، ويظهر اختيارين غير مفعلين، قم بتفعيل الاختيار الأول فقط، وتختار السماح.

٣- الضغط على تحديث البرنامج، ثم من أعلى الجهة اليسرى نختار الاختيار الأول"تثبيت وتنزيل"، وننتظر حتى يتم التحميل وتظهر عبارة "برنامجك محدث"

وفي حالة ظهور كلمة تحديث يتم الضغط عليها لتحديث النظام.



ثانيا: أيقونة منصة الاختبار Swift access:

- نتأكد من أن الاصدار الموجود هو V.1.6.9



ثالثاً: أيقونة Knox manage أو Knox:

-الضغط على الـ٣ شرط الموجودين أعلى اليسار.

- من الأسفل نختار About

- ثم نضغط على Update

- ثم نضغط على Ok



رابعا: التأكد من وجود كلا من:

-الاختيار فتح باللون الأخضر

-الاختيار غلق باللون الأبيض

- في حالة ظهور كلمة تحديث يتم الضغط عليها.