الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة تعديات على 9947 مترا مربعا مملوكة لوزارة الري في دمياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة المحاسب حازم حواس، أعمال الموجة ٢١ من حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن إزالة ٣٢ حالة تعد على أملاك الدولة تابعة لولاية الموارد المائية والري بنطاق قرى السنانية وعزب النهضة والعنانية على مساحة ٩٩٤٧ مترا مربعا، تنفيذت لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وتطبيق القانون وردع المخالفين مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم استكمال أعمال الموجة ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الأولى والتى تستمر حتى ١٩ مايو المقبل، مشيرة إلى أنه تم خلال اليوم إزالة ٣٢ تعديا بنطاق مركز ومدينة دمياط على مساحة ٩٩٤٧م٢.

وأفادت المحافظ بوصول عدد الحالات التي تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى مطلع هذا الأسبوع ٧٣ حالة بمساحة ١٣٤٨٥مترا مربعا، منوهة إلى أنه تم توجيه كل الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية لأعمال الإزالة وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى والتصدي لها في المهد. 

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