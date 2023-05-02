الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح الاجتماع النصف سنوي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك

الأنبا ابراهيم
الأنبا ابراهيم

افتتح البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، صباح اليوم، الاجتماع النصف سنوي الدوري للمجلس، وذلك بدار القديس إسطفانوس، بالمعادي.

يشارك في اجتماعات المجلس رؤساء مختلف الكنائس الكاثوليكية بمصر، بالإضافة إلى ممثلي الرهبانيات، ويتناول الاجتماع بعض الموضوعات الرعوية، والإدارية الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، وذلك في الفترة الثاني، وحتى الرابع من مايو الجاري.

الأساقفة الكاثوليك الأساقفة الكاثوليك بمصر الاقباط الأقباط الكاثوليك الانبا ابراهيم اسح الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق السفارة المصرية الزائر الرسولي الكاثوليك بمصر

الأكثر قراءة

تنفيذ 97 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة بالإسكندرية

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي "نزلة الملك" تمهيدًا لتسليمها

طلب التحريات في سقوط عامل من "الثامن" بمبنى مجلس الدولة بالإسكندرية

مصرع صاحب مخبز بطلق ناري خلال مشاجرة بقليوب

سيارة نقل ثقيل تعطل حركة المرور على كوبري بنها القديم في القليوبية

مصرع شخص صدمته سيارة خلال عبوره الطريق بالوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هى أشياء لا تشترى!

نسرين فؤاد

توقيع.. امرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

افتتاح أول مقبرة يهودية منذ 500 عام فى بورتو.. ما قصة يهود البرتغال؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالتحقيق في جريمة إعدام أسير فلسطيني بسجون الاحتلال

إضراب شامل في محافظات فلسطين احتجاجا على استشهاد أسير بسجون الاحتلال