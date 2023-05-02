الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح الاجتماع النصف سنوي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك

افتتح البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، صباح اليوم، الاجتماع النصف سنوي الدوري للمجلس، وذلك بدار القديس إسطفانوس، بالمعادي.

يشارك في اجتماعات المجلس رؤساء مختلف الكنائس الكاثوليكية بمصر، بالإضافة إلى ممثلي الرهبانيات، ويتناول الاجتماع بعض الموضوعات الرعوية، والإدارية الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، وذلك في الفترة الثاني، وحتى الرابع من مايو الجاري.