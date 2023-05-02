الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه أسيوط" تطبق الكود المصري لنظم إدارة حمأة الصرف الصحي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إجتماعاً موسعاً مع الدكتور محمد عبد المولى مدير إدارة العامة للحمأة بالشركة القابضة والتابع لقطاع تطوير بحوث التخطيط لتسليم نسخة من الكود المصري لتطبيق نظام الحمأة بالصرف الصحي.

وتعد نسخة الكود المصري لتطبيق نظام الحمأة مهداه من رئيس قطاع بحوث التطوير بالشركة القابضة دكتور ياسر يوسف عبد الحميد والدكتور اسلام حسانين رئيس قطاع المعامل والجودة بالشركة، والدكتور محمد ثابت مدير إدارة المأمونية.

رؤية 2030

كما تُعد المخلفات الصلبة الناتجة عن الصرف الصحي  كالحمأة، من أخطر المخلفات المركزة، ذلك أنها تتسم بدرجة عالية من السميّة، خاصة إذا كانت ناتجة عن خلط مخلفات المنازل مع مخلفات المصانع ومن هنا انطلقت رؤية مصر ٢٠٣٠ وما أكده رئيس الجمهورية في مشروع حياه كريمة مشروع تطوير قرى الريف المصري لتحقيق كوب ماء نظيف و صرف صحي آمن وما أقرته وزارة الإسكان والمرافق العمرانية قرار 789 لسنة 2021 بتطبيق الكود المصري لنظم إدارة حمأة الصرف الصحي.

حيث تمثل الكود في المواد الصلبة من معالجة الصرف الصحي الحمأة والتي تعد مورد هام كسماد عضوي غني بالعناصر الغذائية  للنباتات ، وايضا في صناعة مواد البناء وايضا توليد الطاقة الكهربائة ومصدر للوقود عند تسخينها تحت درجة حرارة معينة واستخدامها في الردم لعمليات استصلاح الأراضي.

حيث من المخطط  بمياه أسيوط رفع نسبة التغطية بها من 20٪ إلى 80٪، وذلك بعد الانتهاء من مشاريع حياه كريمة بالمحافظة نهاية عام 2024 حيث تولي الشركة القابضة اهتمامها بمياه اسيوط نظرا لجهود الشركة وحرصها على تطبيق رؤيتها.

وأكد المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن تفعيل الكود المصري له مردود قوي في تطبيق نهج الشركه القابضه في الحفاظ على استثمارات الدولة في مجال البنية التحتية لقطاع المياه و الصرف من ناحية ومن ناحية أخري الحفاظ علي تقديم خدمات ذات جودة و مستدامة للمواطنين.

وأشار رئيس قطاع المعامل والجودة بالشركة الدكتور اسلام حسانين أن تفعيل الكود المصري يهدف إلى أهمية التطبيق الكامل و تداول الصرف الصحي باعتباره منهجية لإدارة وتقييم المخاطر في منظومة الصرف الصحي للتداول الآمن مع الحمأة وتعظيم الاستفادة من إعادة استخدام الحمأة كمنتج للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

واختتم الشرقاوي الاجتماع بتأكيده على أن الشركه تقدم كافة أنواع الدعم لجميع الوزارات المعنية من أجل الحفاظ على جوده وسلامه المياه وذلك بالمتابعة الدوريه والمستمرة من قبل الشركه علي خطوط الإمداد وذلك من خلال  تداول الصرف الصحي  بشكل آمن وذلك في إطار التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

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